Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi iki üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şahıslar evlerinde yapılan aramaya müteakip ele geçirilen malzemeler ile birlikte Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şahıslardan biri FETÖ/ PDY terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak Çilimli T tipi Cezaevi'ne teslim edildi. Diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.