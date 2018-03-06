Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı’nda 8 askerimizin şehit olduğu Keltepe’de komutanların sergilediği ‘Çanakkale ruhu’ onlarca Mehmetçik’in canını kurtarırken, dünya savaş literatürüne girecek bir başarıya da sahne oldu. Harekatta 27 Şubat salı günü yağmurlu, sisli ve puslu havayı fırsat bilen terör örgütü PKK/PYD’li teröristler jandarma birliklerine pusu kurdu. Yüzlerce terörist hava şartlarını da fırsat bilerek o ana kadar henüz tespit edilememiş tünellerden saldırdı.

HAVA KOŞULLARI TAKVİYE YARDIMA ENGEL OLDU

Teröristlerin karış karış bildiği coğrafyayı birliklerimiz yeni tanıyordu. Saatler süren çetin mücadelede yoğun çamur ve zorlu hava koşulları da Mehmetçik’e takviye yardımını imkansız hale getirdi. Teröristlerin yoğun ateşine maruz kalan jandarma komandolar çatışmanın uzayan aşamasında mühimmatları tükenince göğüs göğüse muharebe için “süngü tak” haline geçti.

'BU SON MÜHİMMAT, VURUN BİZİ ŞEHİT OLALIM'

Türk askeri tepeyi teröristlere vermemek ve teröristleri imha etmek için tarihi bir kahramanlık daha yaşattı. Son şarjörünü takan Bölük Komutanı Yüzbaşı H.Ş., telsizle Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral ile iletişim kurarak “Komutanım bu son mühimmat. Şehit olacaksak bu şerefsizlerin kurşunuyla değil Türk Hava Kuvvetleri’nin bombalarıyla şehit olalım. Vurun bizi” dedi. Dost ve düşman kuvvetler arasında mesafenin 100 metrenin altına düştüğü Keltepe’ye bir hava bombardımanı en ufak bir hatada orada bulunan Mehmetçikler için de büyük tehlikeydi. Yüzbaşı H.Ş.’nin “Bizi de vurun” çağrısı üzerine Tuğgeneral, büyük sorumluluk alarak harekete geçti. Çatışmaya giren taburda terörist hedefleri lazerle işaretlemekle görevli iki asker vardı. Havada bekleyen F-16’lar, “vur” emriyle işaretlenen teröristlere bomba yağdırdı.



TİTİZLİKLE HESAPLANDI!

Dar alanda Türk askerinin vurulmaması için pilotlar zorlu bir sınav verdi. İşaretlenen noktalardan sapma şansları yoktu. Mühimmatın hedefe ulaşmasını etkileyen tüm faktörler titizlikle hesaplanarak düğmeye basıldı. Lazer işaretlemeyle belirlenen noktalar sıfır sapmayla ve yüzde 100 isabetle vuruldu. Bu başarılı atışlar neticesinde teröristler imha edilirken, Türk askeri hiçbir zarar görmedi.

(YENİ ŞAFAK)