Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, Sakarya İl Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler ışığında, örgütün Sakarya il imamı olduğu ileri sürülen A.E. ile örgüt içerisinde faaliyet gösteren eşi B.E.'nin Edremit ilçesinde bulunduklarını tespit etti. İki şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
FETÖ'ye ağır darbe! Balıkesir'de yakalandı
06.03.2018 - 11:50 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY'nin Sakarya il imamı olduğu iddia edilen A.E. ile eşi B.E., Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yakalandı.
Etiketler : fetö,balıkesir,balıkesir fetö operasyonu,
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