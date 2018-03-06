Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, Sakarya İl Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler ışığında, örgütün Sakarya il imamı olduğu ileri sürülen A.E. ile örgüt içerisinde faaliyet gösteren eşi B.E.'nin Edremit ilçesinde bulunduklarını tespit etti. İki şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.