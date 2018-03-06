Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E Devlet alacak sorgulama nasıl yapılır? ile ilgili aradıklarınız burada. E Devlet, vatandaşa sunduğu hizmetlerle yine adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk başta çıkan Alt Üst Soy Raporu hizmetiyle birlikte birçok kişi 1855'lü yıllara kadar soy ağacını öğrenmişti. Ardından ailede şehit var mı? sorgusu ile devam eden E Devlet, bugünlerde ise miras sorgulama hizmetini kullanıcılara sundu. Son olarak ise E Devlet alacak sorgulama hizmetinin de E Devlet üzerinden öğrenilebileceği belirtildi. Peki E Devlet Alacak sorgulama nasıl yapılır? İşte E Devlet alacak sorgulama ile ilgili aradıklarınız...

E Devlet üzerinden kontrol edindiğinde binlerce vatandaşın alacağı çıkabilir

e-Devlet sisteminde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir sorgulama ekranının daha olduğu ortaya çıktı. Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borcun yanı sıra yapılan fazla ve hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor. Alacak çıkması halinde ise paylaşılan hesap numarasına 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştiriliyor.

Son zamanlarda soy ağacı, sefer görev emri, miras sorgulama gibi işlemlerle gündeme gelerek yaşanan yoğunluktan ötürü erişim sıkıntısı yaşanan e-Devlet üzerinden milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir sorgulamanın daha yapıldığı ortaya çıktı.

200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve...



"Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında 22/09/2014 tarihli ve 2014/DK-THD/466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve alacak bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.





E Devlet üzerinden kontrol edin: Alacağınız çıkabilir



3 yıldan fazladır uygulamada olan düzenleme ile mobil ve sabit hat telefonlar ile internet ve Kablolu TV gibi uydu sağlayıcılarına yapılan aboneliklerle ilgili geçmiş döneme ait borç sorgusunun yanı sıra ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor.



E Devlet üzerinden hatalı fatura, fazla ödemeyi alabilirsiniz



Telefon, internet ve uydu aboneliklerinde fazladan yapılan ödemeler, hatalı faturalar, cihaz bedelleri gibi çeşitli nedenlerle tüketiciler bilmeden aldıkları hizmetlerden ötürü her ay düzenli ödeme yaptıkları işletmeciler karşısında alacaklı konumuna geçiyor.

E Devlet alacak sorgulamada 11 firma çıkıyor



Sorgulamanın yapıldığı 200 binin üzerindeki işletmecilere bakıldığında ise mobil tarafta; Avea, Turkcell, Vodafone, sabit şebekede Türk Telekom, internette; Turkcell Superonline, TTnet, TurkNet, Vodafone Net, Kablolu TV’de Turksat, Uydu platformlarında ise Digiturk ile DSamrt yer alıyor.



E Devlet alacakları için 15 gün süre var



Tüketiciler e-Devlet üzerinden ‘Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/iade işlemleri’ başlığı ile yapılan sorgulamada tarafına iade işlemi olup olmadığını görebiliyor.



Yapılan sorgulamada alacak çıkması halinde tüketiciler sorgulama ekranın sağında bulunan ‘İade al’ butonuna tıklayarak ilgili kurum ile iadenin yapılacağı hesap numarasını paylaşması gerekiyor. İade işlemleri kurumlara göre değişirken bu süre 3 ile 15 iş gününü bulabiliyor. Bazı işletmeciler iade işlemi ile ilgili bilgilendirme mesajı da gönderiyor.



''Bilgimiz yok''



Sorgulamada çıkan alacağa yönelik bilgi almak için kimi işletmecilere yönelik yapılan aramalarda ise müşteri temsilcilerinin ekranlarda söz konusu iadeyi göremediklerini bu yüzden de konuyla ilgili bilgileri olmadıkları yönünde cevap verdikleri de öğrenildi.