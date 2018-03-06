Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleme kaydediliyor. Harekatın 46’ncı gününde Şeran beldesinin doğusundaki Katma ve Metinler köyü terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi. Ayrıca Şeran operasyonu sırasında ve Cinderes bölgesinde 2 PKK’lı terörist esir alındı.
Afrin de iki köy daha teröristlerden temizlendi
06.03.2018 - 18:48 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeran beldesinin doğusundaki Katma ve Metinler köyü terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi.
Etiketler : afrin,zeytin dalı harekatı,
548522 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548522.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER