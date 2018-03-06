Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleme kaydediliyor. Harekatın 46’ncı gününde Şeran beldesinin doğusundaki Katma ve Metinler köyü terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi. Ayrıca Şeran operasyonu sırasında ve Cinderes bölgesinde 2 PKK’lı terörist esir alındı. 