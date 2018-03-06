Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Ankara Büyükelçiliği, iki gündür güvenlik endişesi dolayısıyla hizmet vermiyordu. Elçiliğin yarından itibaren açılacağı ve hizmet vereceği öğrenildi.
ABD Büyükelçiliği yarın açık olacak
06.03.2018 - 18:58 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İki gündür hizmet vermeyen ABD Büyükelçiliğinin yarın açılacağı öğrenildi.
Etiketler : abd,büyükelçilik,ankara,
548524 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548524.aspx
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