Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Cephe hattından gelen son bilgilere göre Afrin çevresindeki Katmah köyü terör örgütü militanlarından arındırıldı. Böylece Afrin çevresinde teröristlerden temizlenen belde sayısı 150'ye ulaştı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişi sürüyor.