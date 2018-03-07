Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka’nın muhtelif bölgelerinde son günlerde yaşanan ve halkın Müslüman kesimi ile onlara ait yapıları hedef alan şiddet olaylarından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa dileğinde bulunularak, "Sri Lanka’da yönetimin, ülkedeki farklı dini ve etnik toplulukların barış içerisinde ve bir arada yaşamaya devam etmelerini sağlayacak önlemleri alacağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.