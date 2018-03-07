Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'deki terör örgütüne karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 46'ncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) ilerleyişi devam ediyor. 2 bin 878 teröristi etkisiz hâle getiren Mehmetçik, Afrin'de 17 kilometre derinliğe ulaştı. Afrin'in güneybatısındaki Cinderesi'ni kuşatma altına alan Mehmetçik, doğuda Şeran beldesini de teröristlerden temizledi. Dünkü operasyonların arından Mehmetçik ve ÖSO, Afrin merkezinin 10 kilometre yakınına kadar sokuldu.



CİNDERESİ’Nİ MAYINLADILAR

Mehmetçiğin operasyon hazırlığı yaptığı Cinderesi beldesi ise insanız hava aracı (İHA) ile görüntüleniyor. Geniş tarım arazileri ile çevrili beldenin büyük ölçüde boşaltıldığı görülüyor. Yerel kaynaklar, Cinderesi çevresine mayın, belde merkezine de el yapımı patlayıcı tuzaklar kuran PYD/PKK'nın, sivilleri ise canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin kent merkezine naklettiğini belirtiyor. TSK ve ÖSO'nun operasyonlarıyla Afrin ile ana otoyol irtibatı kesilen Cinderesi'ne açılan tali yolların da TSK ve ÖSO'nun gözetiminde olduğunu belirten kaynaklar, PYD/PKK'nın belde merkezinde tuzaklar ve belirli sayıda terörist ile mukavemet göstereceğini öne sürdü. Beklenen Cinderesi operasyonu için sınıra sevkiyat sürüyor. Sınır bölgesine tanklar ve Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçlar sevk ediliyor.



1.700 TERÖRİST GELİYOR

Bu arada YPG/PYD’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 700 teröristin Zeytin Dalı Harekâtı’nın yapıldığı Afrin’e gönderildiğini açıkladı. Terör örgütü DAEŞ ile savaşma kisvesi altında başta ABD olmak üzere Batı’nın desteğini alan PKK/PYD’li teröristlerin, yaklaşık 1000 teröristi daha savaştıkları yerlerden Afrin’e kaydıracaklarını duyurdu.



YPG SİVİLLERİ ENGELLİYOR

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirdi. Dujarric şu ana kadar 5 bin kişinin bölgeden ayrıldığını ifade etti.

TERÖRİSTLER YİNE HENDEĞE SARILDI

TSK ve ÖSO’nun Afrin'e ilerleyişi sürerken, terör örgütü YPG’nin, kara harekâtına karşılık kentin dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı. Tahkimatın inşasında, çocukları kaçırılarak silah altına alınan bölge halkının, zorla ve tehditle çalıştırıldığı belirlendi. Kilometrelerce uzunluğa sahip hendeklerin yaklaşık 2 metre derinlik ve genişliğe, toprak setlerin ise yaklaşık 2-3 metre yüksekliğe ulaştığı belirlendi. Son fotoğraflara göre, teröristlerin tahkimatları güçlendirme çalışmalarının devam ettiği gözlendi. Teröristlerin Afrin şehir merkezine örgütün paçavralarını ve çeşitli fotoğraflar astığı da görüntülendi.