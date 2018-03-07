Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak yaptığı konuşmada, şunları söyledi: Dünya tarihinde kadının adı yokken Türk kültüründe devlet yönetiminde kadının adını görüyoruz. Kamu eliyle bir pozitif ayrımcılığı biz de bakanlık olarak vereceğiz. Ben buradan bütün girişimcilere seslenmek istiyorum: Korkmayın, hayallerinizin peşinden koşun. Araştırın, planlayın, projelendirin. Hata yapmaktan çekinmeyin. Farklı düşünün, farklı olun.” Daha sonra Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel'e "Akademi", Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım AŞ Şirket Müdürü Rahime Meydan'a "Profesyonel", ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Nevin Selçuk’a "İş dünyası", Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Zümran Ömür'e "Girişimci" ödülü” verildi. "Enerjide örnek şirket" ödülü de Uludağ Elektrik’in oldu.