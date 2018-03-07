Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje kapsamında, akademik yeterliliğe sahip personelin savunma projelerinde görevlendirilmesiyle savunma sanayisi alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve başarıyla sonuçlandırılmasına ivme kazandırılacak. Bu programdan mezun olan ASELSAN personeli, ilgili üniversitenin ana kampüsündeki diplomaya eşdeğer yüksek lisans ya da doktora diplomasını almaya hak kazanacak. ASELSAN’ın laboratuvar imkânları da tezler kapsamında programa dâhil olacak. Bu yıl 168’i yüksek lisans ve 64’ü doktora olmak üzere toplam 232 personelin eğitime başlamasıyla birlikte askeri-sivil alanda rekabet gücü de artacak.