Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Aksoy, Kızılay ve AFAD’ın İdlib ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 170 bin kapasiteli kamp kurulması konusunda çalışmalara başladığını açıkladı. Aksoy, “Kamplar; Azez, Elbil, Tugli, Teleffer, Naddah, Bardaklı ve Maşad Rufi kırsalları kurulacak. Söz konusu kampların toplam kapasitesinin 170 bin kişi olmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Pentagon Sözcüsü Manning’in PYD/YPG’li terörist Mazlum Kobani için ‘general’ nitelemesinde bulunmasına da sert tepki gösterdi. Aksoy, “Pentagon Sözcüsü yine saçmalamaya devam etmiş. PYD/YPG’nin bir terörist örgüt olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Geçen bir haber yayımlandı ve ABD’de resmî kurumlar dâhil, PYD/YPG’nin PKK’nın bir parçası olduğunu gösteren somut deliller ortaya konuldu. Bundan Pentagon Sözcüsü’nün de haberi olduğunu tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı. Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile 19 Mart’ta Washington’da görüşeceğini açıkladı. Aksoy, Çavuşoğlu’nun 12-14 Mart tarihlerinde ise Rusya’yı ziyaret edeceğini belirterek, “16 Mart’ta da Astana’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya gelecek. Rusya’yla her konuda aynı fikirde olmasak da diyalog ve iş birliği en üst seviyede tutmamız önemli” dedi.

Aksoy, eski PYD elebaşlarından Salih Müslim’in Çekya’da serbest bırakılmasının ardından Berlin’de görülmesiyle ilgili olarak da “Salih Müslim hangi Avrupa ülkesinde olursa olsun iadesi için girişimlerimiz sürecek” diye konuştu.