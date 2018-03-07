Mahkemeye gönderilen iddianamede Öz'ün, ByLock'u iki ayrı hattında kullandığının belirlendiğine yer verildi. "Gencos" kullanıcı adını kullanan Öz'ün mesajlarında, "Bu saatten sonra içeri girmek boşa yatmak olur. O nedenle siz de kuzu kuzu teslim olmayın, uluslararası girişimler çok önemli. Eğer, 'Kaçmak yok, sonuna kadar direnişe devam' denseydi, sorguda şov yapmayı düşünüyordum. Bir tane sahte pasaport ayarlayabilirim" dediği kaydedildi.
Zekeriya Öz, kaçmasa şov yapacakmış
07.03.2018 - 07:16 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında FETÖ’den yeni bir iddianame hazırladı.
Etiketler : zekeriya öz,
548608 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548608.aspx
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