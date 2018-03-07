Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkemeye gönderilen iddianamede Öz'ün, ByLock'u iki ayrı hattında kullandığının belirlendiğine yer verildi. "Gencos" kullanıcı adını kullanan Öz'ün mesajlarında, "Bu saatten sonra içeri girmek boşa yatmak olur. O nedenle siz de kuzu kuzu teslim olmayın, uluslararası girişimler çok önemli. Eğer, 'Kaçmak yok, sonuna kadar direnişe devam' denseydi, sorguda şov yapmayı düşünüyordum. Bir tane sahte pasaport ayarlayabilirim" dediği kaydedildi.