Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan’daki ırkçı bir parti tarafından Atina’da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz.
Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına kınama
07.03.2018 - 08:27 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan’daki ırkçı bir parti tarafından Atina’da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,kınama,
548623 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548623.aspx
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