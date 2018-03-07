Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 seçimleri için "Cumhur ittifakı"nı kuran AK Parti ve MHP'nin iki lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli sık sık görüşerek istişare ediyor.

GÖRÜŞME BİTİNCE: BİR ÇAY DAHA İÇELİM



Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Erdoğan ve Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ittifak yasasını ele aldıkları 18 Şubat'taki görüşmesi pürüzsüz bir şekilde tamamlandıktan sonra Erdoğan'ın "Bir çay daha içelim" dediğini ve sonrasında konuşulanları aktardı:

ERDOĞAN'IN MASASINDAKİ ANKET: MHP'YE GERİ DÖNÜŞLER VAR



Erdoğan: Anket yaptırıyor musunuz?

Bahçeli: Ben yaptırmam ama bazen arkadaşlar getiriyorlar, bakıyorum.

Erdoğan: Ben düzenli olarak anket yaptırırım. Anketleri Türkiye’de en iyi okuyan ve değerlendiren insanlardan biriyim. Anket işini iyi bilirim. Bakın bu anket yeni geldi. Sizinle görüşmeden önce bu anketi okuyordum.

MHP’nin oy oranlarındaki artışı gösteren anket sonuçlarını paylaşan Erdoğan: Özellikle 18-35 yaş kuşağında MHP’ye bir geri dönüş var. Afrin harekâtının etkisi olabilir.

ERDOĞAN: "TELEFONUM 24 SAAT AÇIK"



45 dakika süren görüşmenin sonunda Erdoğan şunu da ekliyor: Bizimle ilgili bir konu olunca lütfen benim telefonum 24 saat açıktır. Doğrudan ikimiz konuşalım, beni arayın.