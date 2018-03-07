Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçılar, 64 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Beylerbeyi Sarayı'nda doğum günü ziyaretinde bulunmuştu. Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un yaptığı ziyaret CHP'yi rahatsız etti.

CHP'NİN HEDEFİ OLDULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı kareye giren sanatçıları hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, "Geçtiğimiz haftalarda bir grup sanatçı Sayın Cumhurbaşkanını doğum günü dolayısıyla ziyaret ettiler. Doğum günü ziyaretinden öte bir biat şöleni..." diye konuştu. Ensonhaber