Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere vurduğu darbeler, Avrupa'da büyük rahatsızlığa neden oldu. Fransız şirketi tarafından sağlanan destekle, bölgede her yere tünel yapan teröristler Mehmetçik karşısında kaçmaktan başka çare bulamadı.

"MÜDAHALE HEMEN DURMALI"



Örgütün kıskaca alınmasıyla Fransa'dan operasyonun durdurulması için açık çağrılar gelmeye başladı.

Bakan Jean-Yves Le Drian, Türkiye'ye daha önce de bu konudaki düşüncelerini söylediğini ifade ederek "Afrin'e yapılan müdahaleden rahatsızız. Ankara bu müdahaleye son vermeli. Ateşkes, Afrin dahil tüm Suriye'yi kapsıyor." diye konuştu.







AMERİKA AKIL VERDİ



Bölgede Türk askerine karşı direnmeyi planlayan YPG'li teröristler, Amerikalılardan aldığı akılla bölgeyi köstebek yuvasına çevirdi.

DESTEK FRANSIZLARDAN



NATO standartlarının üzerinde yapılan tünellerde kullanılan çimentolar ise Fransız şirketinin fabrikasından gönderildi.







90 CM'LİK BETON

90 santimetrelik betonların kullanıldığı tünellerin, Türk jetlerinin bombardımanlarından etkilenmemesi için özel olarak tasarlandığı anlaşıldı.





FABRİKA KORUMA ALTINDA



YPG'li teröristlere beton/çimento desteği sağlayan Fransız şirketi Lafarge'ın fabrikası örgütün işgal altında tuttuğu Kobani'de.

36°32'28"N 38°35'6"E koordinatlarında yer alan çimento fabrikasının yanında ise Amerika üssü var.





FRANSA TERÖRİSTLERİ SEVER



Fransız şirketi Lafarge, YPG'den önce DEAŞ'a destek sağlıyordu. Örgüte yıllarca haraç veren Lafarge, teröristlerden petrol de satın alıyordu.

Türkiye'ye karşı oluşturulan bu terör ittifakı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını akıllara getirdi.

Macron, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı bir an önce durdurmasını istiyordu. ensonhaber