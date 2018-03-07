Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
Bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşan Afrin'de alınan son köylerle birlikte Şeran belde merkezi de terörden arındırılmış oldu.
Afrin'in Şeran beldesindeki çatışma anları kamerada - İZLE
07.03.2018 - 09:49 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden temizlemiş oldu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
Etiketler : afrin,çatışma anı,Şeran çatışma videosu,
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