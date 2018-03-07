Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6'sı ByLock kullanıcısı toplam 8 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.
Bylock kullanıcısı 8 avukat hakkında gözaltı kararı
07.03.2018 - 10:35 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6'sı ByLock kullanıcısı 8 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Etiketler : bylock,avukat,operasyon,
548659 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548659.aspx
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