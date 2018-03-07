Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi hakkında bilgi veren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Kapsamı itibarıyla Türkiye'nin tanımlı en büyük komuta kontrol bilgi sistemi olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

DOĞRU VE ZAMANINDA BİLGİ ALMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ



Harekatta tüm faaliyet sahalarını kapsayacak şekilde görev etkinliğini artırmak, karar makamlarına doğru ve zamanında bilgi sağlamak ve kaynak kullanım verimliliğini artırmak amacı ile geliştirilen HvBS, kapsamı itibarıyla Türkiye'nin tanımlı en büyük komuta kontrol bilgi sistemi olarak gösteriliyor.

YURT DIŞINDA 25 AYRI PROGRAM KULLANILIYOR



Altunyaldız, savaş uçaklarının harekata çok kısa sürede hazırlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti;

"Türkiye, kendi komuta kontrol ve savaş sistemlerini üretiyor, hatta dünyaya pazarlıyor. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS), kendi alanında dünyanın en büyük entegre sistemi. Bu sistem, bir harekâtın hazırlığını 2 haftadan 1 saate indiriyor. Yani kısa sürede hazır hale geliniyor. Yurt dışında 25 ayrı program kullanılarak yapılan bu işlemi Türkiye, tek program üzerinden yapıyor. Bugünün Türkiye'sinde artık kapının kilidi de anahtarı da kendi ellerimizde. Topraklarımızın bütünlüğünü hedef alan, vatandaşlarımızın canına kasteden tüm terör unsurlarıyla mücadelemizi kendi silah, araç ve mühimmatımızla gerçekleştirmek oldukça gurur verici."