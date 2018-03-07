Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı ve KHK ile kapatılan Mağdur Emekli Polis Hakları Derneği üyesi Saygılı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Saygılı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Saygılı'nın, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Aynı operasyonda gözaltına alınan 27 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün STK yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Mart'taki eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden ihraç edilen öğretmen, mühendis, zabıta memuru, emniyet müdürü gibi zanlıların da olduğu 28 şüpheliyi gözaltına almıştı.