Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin operasyonunu yürütülürken, terör örgütü PKK'nın, Amanos Dağları üzerinden Akdeniz'e geçiş hayali suya düştü. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca merkeze bağlı Dereobası köyü kırsalında yapılan 2018/60 operasyonunda, bir teröristin silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı. Etkisiz hale getirilen teröristin cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna getirildiği ve bölge operasyonun sürdüğü öğrenildi. 