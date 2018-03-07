Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde terör örgütü DHKP-C'nin yayın organı Yürüyüş Dergisi'ne operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat ekipleri, çevik kuvvet ve terörle mücadele şube ekipleri katıldı. Polis helikopteri ile desteklenen operasyonda gözaltılar olduğu öğrenildi. Operasyon nedeniyle Fevzi Çakmak Caddesi de kısmen trafiğe kapatıldı.