TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 47. gününde hız kesmeden devam ediyor. TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderesi’ne dayandı. Afrin’e bakan istihkam mevzilerini ele geçiren TSK ve ÖSO, Cinderesi şehir merkezinde meskun mahal operasyonlarına başladı.
Cinderesi merkezde çatışmalar başladı
07.03.2018 - 11:32 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 47. gününde Cinderesi merkezinde çatışmalar başladı.
Etiketler : cinderes,çatışma,haberler,operasyon,
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