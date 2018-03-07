TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 47. gününde hız kesmeden devam ediyor. TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderesi’ne dayandı. Afrin’e bakan istihkam mevzilerini ele geçiren TSK ve ÖSO, Cinderesi şehir merkezinde meskun mahal operasyonlarına başladı. 