Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 47. gününde hız kesmeden devam ediyor. TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderesi’ne dayandı. Afrin’e bakan istihkam mevzilerini ele geçiren TSK ve ÖSO, Cinderesi şehir merkezinde meskun mahal operasyonlarına başladı.