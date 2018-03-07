Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'in Bilalköyü beldesinde yer alan 1082 rakımlı Kel Tepesi'nde, yoğun sisi fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG mensupları, ABD'nin ve diğer dış güçlerin yardımıyla yaptıkları tünellerden çıkarak 8 askerimizi şehit etmiş 13 askerimizi de yaralamıştı. Yoğun çatışmalar sonucu bölge ele geçirilmiş ve terör örgütü mensupları kaçamadan etkisiz hale getirilmişti.



1083-Şehitler Tepesi olarak değiştirildi



Akşam'da yer alan habere göre; Afrin'in Bilalköy'ünde yer alan "Kel Tepesi" terör örgütünden arındırılarak tepeye Türk bayrağı çekildi. Saatlerce süren çatışmaların yaşandığı tepede, Mehmetçiğimizin teröristlere karşı ortaya koyduğu müthiş duruş unutulmadı.



8 askerimizin şehit düştüğü ve 13 askerimizin yaralandığı "Kel Tepe"sinin adı şehitlerimizin anısına istinaden "1083-Şehitler Tepesi" olarak değiştirildi.