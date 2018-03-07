Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, kararlılıkla sürdürülüyor. Harekat kapsamında adım adım Afrin'in şehir merkezine ilerleyen Mehmetçik, bölgedeki teröristlere büyük darbeler vurdu.

HDP'Lİ VEKİL HADDİNİ AŞTI



Teröristlerin tek tek yok edilmesiyle birlikte örgütün siyasi kanadı HDP'den de küstah seslerin yükselmesine neden oldu.

Meclis Genel Kurulunda konuşma yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Türk askerini DEAŞ'lı teröristlerle aynı tutarak Afrin'de katliam yapıldığını söyleme küstahlığında bulundu. Çalarken unutma!

Feleknas Uca'nın bu sözleri, Meclis tutanaklarına yansıdı: "Ezidi kadın ile çocuklar Rakka, Musul ve Telafer gibi kentlerin pazarlarında satıldı. Bugün Afrin’de yaşayan Ezidi kadın ve çocuklar benzer bir katliamla karşı karşıyadır." Ensonhaber