Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Zaman gazetesinin kapatılmasına yönelik Çorum Adliyesi önünde 2014'te düzenlenen eylemlere katılan ve örgüt ile iltisaklı olduklarıyla ilgili başkaca deliller de elde edilen 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çorum merkezli Ankara, İzmir, Samsun, Aksaray, Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 14'ü yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.