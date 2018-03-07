Habertürk'te yer alan habere göre; bu gece Cinderesi operasyonu başlıyor. Cinderesi'nin çevresi 7 noktadan kapatılırken, 2 çıkış noktasından insani yardım için koridor açılacak. Askeri birliklerin intikali tamamlandı.
Cinderesi operasyonu bu gece başlayacak
07.03.2018 - 13:44 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 47'inci gününde harekât, Cinderesi bölgesinde yoğunlaştı. Kuşatma altına alınan Cinderes'indeki terör hedefleri havadan ve karadan bombalanıyor.
Etiketler : Afrin,Zeytin Dalı Harekâtı,Cinderes,
548698 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548698.aspx
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