Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk'te yer alan habere göre; bu gece Cinderesi operasyonu başlıyor. Cinderesi'nin çevresi 7 noktadan kapatılırken, 2 çıkış noktasından insani yardım için koridor açılacak. Askeri birliklerin intikali tamamlandı.