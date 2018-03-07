MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millî eskrimci Ünlüdağ için Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı'ya kutlama mesajı gönderdiği belirtildi. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen şampiyonada, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Ünlüdağ, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihine İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak geçmişti.
Devlet Bahçeli'den millî sporcu Deniz Selin Ünlüdağ'a tebrik
07.03.2018 - 14:57 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millî eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ'ı kutladı.
Etiketler : devlet bahçeli,MHP,Deniz Selin Ünlüdağ,
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