Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı 47. gününde başarıyla sürerken, kritik bölgeler terör örgütlerinden tek tek kurtarılmaya devam ediyor. Teröristlerin elinden kurtarılan bölgelerdeki halk, Türk askerlerini karşısında görünce büyük bir sevinç yaşıyor.

"TEYZE BEN DE KÜRDÜM"

Teröristlerden kurtarılan bir noktada kaydedilen görüntülerde, bombardıman altında zor günler geçiren halk Türk askerlerini sevgiyle karşılıyor. Görüntülerde Türk askeri yaşlı bir teyzeyi sakinleştirmek için su verip sohbet ediyor. Sohbet sırasında ise Türk askerinin "Teyze ben de Kürdüm" sözleri üzerine yaşlı teyzenin verdiği "Baş üstüne evladım" sözleri dikkat çekiyor. Şeran'da PKK'nın kendilerine zulm ettiğini söyleyen belde sakinleri, Türk askerlerinin başlarının üzerinde yerinin olduğunu ifade ediyor.