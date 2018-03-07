Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin İstanbul’da eylem hazırlığı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Örgütün dağ kadrosuyla bağlantıları tespit edilen 6 kişinin yakalanması için sabah Beyoğlu, Esenler, Fatih, Sultangazi ve Üsküdar’da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor