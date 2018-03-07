Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın 47. gününde meskun mahal operasyonu öncesi hareketlilik arttı.

CİNDERESİ ATEŞ ALTINDA



Türk savaş uçakları öğleden sonra Cinderesi'nde tespit edilen terör hedeflerini bir bir bombalayarak temizliyor. TSK ve ÖSO güçleri ise karadan Cinderesi kent merkezine ilerleyişini sürdürüyor.





6 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ



Bugün yapılan operasyonlarda Kefercene, stratejik Cinderesi tepesi, Meydanköy Barajı, Şeran güzergahındaki stratejik öneme sahip Medinki Gölü, Hallubi ve Meşalle köyleri TSK ve TSK destekli ÖSO tarafından YPG/PKK terör örgütünden kurtarıldı.





OPERASYON BU GECE BAŞLIYOR



Cinderesi operasyonu bu gece başlıyor. Cinderesi'nin çevresi 7 noktadan kapatılırken, 2 çıkış noktasından insani yardım için koridor açılacak. Askeri birliklerin intikali tamamlandı.



