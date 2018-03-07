Bölgedeki iki köyü ve bir barajı ele geçiren ÖSO askerlerinin komutanları Meydanki Barajını aldıktan sonra başarılarını belgeleyen görüntülü bir mesaj yayınladı. Askerler, Meydanki'de bulunduklarını, birlikte Afrin'de buluşacaklarını söyledi.  

 