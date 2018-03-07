Bölgedeki iki köyü ve bir barajı ele geçiren ÖSO askerlerinin komutanları Meydanki Barajını aldıktan sonra başarılarını belgeleyen görüntülü bir mesaj yayınladı. Askerler, Meydanki'de bulunduklarını, birlikte Afrin'de buluşacaklarını söyledi.
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Bölgedeki iki köyü ve bir barajı ele geçiren ÖSO askerlerinin komutanları Meydanki Barajını aldıktan sonra başarılarını belgeleyen görüntülü bir mesaj yayınladı. Askerler, Meydanki'de bulunduklarını, birlikte Afrin'de buluşacaklarını söyledi.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,ÖSO,afrin,