Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgedeki iki köyü ve bir barajı ele geçiren ÖSO askerlerinin komutanları Meydanki Barajını aldıktan sonra başarılarını belgeleyen görüntülü bir mesaj yayınladı. Askerler, Meydanki'de bulunduklarını, birlikte Afrin'de buluşacaklarını söyledi.