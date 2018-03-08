Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında, önceden belirlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri bazı şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
Özel Harekât'tan Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
08.03.2018 - 01:59 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 02:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler : beyoğlu,uyuşturucu,operasyon,
548805 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548805.aspx
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