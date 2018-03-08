Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında, önceden belirlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri bazı şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü.