Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPSS’de 50 ve üzerinde puan almalar elektronik müracaat formunun çıktısını il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları kabul edilenler 14 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında sınava tabi tutulacak.