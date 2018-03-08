KPSS’de 50 ve üzerinde puan almalar elektronik müracaat formunun çıktısını il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları kabul edilenler 14 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında sınava tabi tutulacak.
Öğretmenlik için sözleşmeli başvurusu bugün son
08.03.2018 - 06:37 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için 2 Mart’ta başlayan başvurular, bugün sona erecek.
Etiketler : öğretmenlik,sözleşmeli başvuru,
548832 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548832.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER