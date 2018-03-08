KPSS’de 50 ve üzerinde puan almalar elektronik müracaat formunun çıktısını il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları kabul edilenler 14 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında sınava tabi tutulacak. 