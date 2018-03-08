Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nın 46’ncı gününde, terör örgütü PKK/PYD’nin işgali altındaki son iki beldeden Cinderesi’ne büyük operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde Türk savaş uçakları tespit edilen terör hedeflerini bombaladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı askerler, ilk adım olarak bölgeye hâkim Cinderesi tepesini ele geçirdi. Ardından ilerleyen Mehmetçik ve ÖSO belde merkezine girdi. Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderesi’nde şiddetli çatışmalar yaşanmaya başlandı.

AFRİN’E 7 KİLOMETRE KALDI

‘Hilal’ oluşturarak teröristleri sıkıştırmaya devam eden Mehmetçik, dünkü operasyonlarda Kefercene, Meydanköy Barajı, Şeran güzergahındaki Medinki Gölü, Hallubi ve Meşalle köylerini teröristlerden kurtardı. Şeran beldesine bağlı köylerin kurtarılmasının ardından Mehmetçik ve ÖSO, Afrin merkezine 7 kilometre yaklaştı. Kefrcenne’nin stratejik öneme sahip olduğu ve bu bölgeden Afrin’e ilerlemenin daha kolay olacağı belirtiliyor. Harekâtın başladığı tarihten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.960’a yükselirken dün 9 terörist sağ olarak yakalandı. Kefrcenne yakınlarında yaşanan çatışmada rejim yanlısı 4 milis, Batı cephesinde Şeyh Hadid yakınlarında ise 5 YPG’li terörist ÖSO askerlerine teslim oldu.

HATAY’DAN SEVKİYAT

Öte yandan Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı Kars’ın Sarıkamış ilçesinden gönderilen komandolar, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi. Zırhlı Personel Taşıyıcılarına (ZPT) bindirilen komandolar sınır birliklerine sevk edildi.

PULAT İÇİN GERİ SAYIM

Bu arada Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekâtı’nın planlandığı gibi devam ettiğini belirterek “Hiçbir gecikme yok. Şartların uygun olması durumunda kısa zamanda daha fazla sonuç alınacak gelişmeler olacak” dedi. Afrin merkezinin kuşatılmasına kısa süre içinde başlanacağını belirten Canikli, bu süreçte ilçe merkezindeki sivillerin büyük bölümünün bölgeden ayrılacağına yönelik beklentilerini dile getirdi. ASELSAN tarafından üretilen PULAT Aktif Koruma Sistemi’ne yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini bildiren Canikli, “PULAT sisteminin ay sonu, nisan başından itibaren Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan tanklara montajına başlayacağız” açıklamasını yaptı. Sistemin, ASELSAN tarafından sıfırdan üretildiğini aktaran Canikli “Yakın mesafe atışlarında bile tanklara koruma sağlayabiliyor. Ekiplerimiz sahaya giderek yerlerinde montaj faaliyetlerini gerçekleştirecek” değerlendirmesinde bulundu.