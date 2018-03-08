Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, şehir merkezindeki çeşitli semtlerde bulunan FETÖ’nün “hijyen evleri” olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir evde toplantı hâlinde oldukları belirlenen üniversite öğrencileri T.O, A.G, S.A, M.A, H.Ç, H.B, F.E, H.Ö. ve S.B. gözaltına alındı. Ekipler, evde yaptıkları aramada şüphelilerin telefonlarında örgütün haberleşme programı “falcon” adlı programın yüklendiğini tespit etti. Ayrıca öğrencilerden bazılarının gözaltına alınacaklarını görünce ellerindeki cep telefonlarını kırıp soba bacasının içine attıkları, kendi aralarında şifreli konuşmalar yaptıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 İLDE 16 GÖZALTI

Bu arada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralalarında muvazzaf subayların da yer aldığı 21 kişinin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, TSK’nin hava, kara ve deniz kuvvetlerinde görevli bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ile açığa alınan 2 yüzbaşı ve 5 üsteğmen yakalandı.