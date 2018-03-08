FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında teröristbaşı Fethullah Gülen'in yeğeni ve Adil Öksüz'ün baldızının da bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ lideri Gülen'in yeğeni ve Adil Öksüz'ün baldızı hakkında gözaltı kararı
08.03.2018 - 08:45 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ lideri Gülen'in yeğeni ve Adil Öksüz'ün baldızının da bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : fetö,gülenin yeğeni,
548854 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548854.aspx
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