Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak olduğu proje kapsamında üretilen savaş uçağı F-35 savaş uçaklarında Türk füzesi entegre ediliyor.

ANİMASYONU PAYLAŞILDI

SOM-J adlı füzeler, kara ve deniz hedeflerini vuracak. Uçağı üretecek olan Amerikan Lockheed Martin firması, kamuoyu ile paylaştığı animasyon görüntüde, Roketsan’ın üreteceği SOM-J füzesini kullandı.

150 KM'Yİ AŞAN MENZİLİ VAR

Havadan atılan ve radarlarda görünürlüğü çok düşük olan SOM-J, deniz ve kara hedeflerini her türlü hava koşulunda hassasiyetle imha ediyor. Görüntü aktarımı ve anlık hedef değişikliği ile kullanıcıya büyük esneklik sağlayan füzeler, hassas güdüme sahip. Roketsan tarafından üretilen SOM-J, 150 kilometreyi aşan bir menzile sahip.