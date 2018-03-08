Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, TBMM'de Mehmetçik'e iftira atmaya devam ediyor. Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Mehmeçik'in Afrin'de 'etnik temizlik' yaptığı söyledi, Meclis'te kavga çıktı.

TERÖRİSTLERİ SİVİL OLARAK PAZARLAMAYA ÇALIŞTI



Kandil'den aldığı emirler ile Meclis'i karıştırmaya çalışan HDP vekilleri, Afrin'deki terörist leşlerinin artmasından dolayı endişeli olduklarnı söyledi.

Teröristleri sivil halkmış gibi anlatan Toğrul'un, "etnik temizlik yapılıyor" sözleri üzerine, AK Parti sıralarından tepki geldi.

ARADA ARBEDE BÜYÜDÜ



HDP sıralarına giden AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul'a Afrin'deki harekatla ilgili "etnik temizlik" ifadesini kullanamayacağını, kendisini kınadığını söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Toğrul ile Usta arasındaki sözlü tartışmanın uzaması ve bazı AK Parti milletvekillerinin de HDP sıralarına gitmesi üzerine gerginlik arttı. Araya giren milletvekillerine rağmen HDP ile AK Parti'liler arasındaki gerginlik sürdü ve Genel Kurul Salonu'nun muhalefet kulisine çıkış kapısında arbede yaşandı.

Araya giren milletvekillerine rağmen gerginlik bir süre daha devam etti.