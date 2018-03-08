Afrin'de mevzileri, Türk askeri karşısında koruyamayacaklarını bilen hainler İHA’lardan gizlenmek için ıslak battaniye kullanmaya başladı. Ancak bu plan millî İHA’lara karşı tutmadı. Afrin'den gelen son görüntüde ıslak battaniye altına saklanmanın da teröristleri kurtaramadığı ortaya çıktı.
İHA'lardan kaçarken ıslak battaniyenin altına saklanmıştı, öldürüldü
08.03.2018 - 11:33 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda millî İHA’lardan kaçmak için ıslak battaniye altına saklanan terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : TERÖRİST,afrin,öldürüldü,haberler,
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