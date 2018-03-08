Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'de mevzileri, Türk askeri karşısında koruyamayacaklarını bilen hainler İHA’lardan gizlenmek için ıslak battaniye kullanmaya başladı. Ancak bu plan millî İHA’lara karşı tutmadı. Afrin'den gelen son görüntüde ıslak battaniye altına saklanmanın da teröristleri kurtaramadığı ortaya çıktı.