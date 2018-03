Türkiye Gazetesi

“Dünya Kadınlar Günü” ya da “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”, 8 Mart Perşembe 2018 ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde kutlanıyor. Mart ayının ilk haftasında vatandaşlar, “dünya kadınlar günü ne zaman?” “8 mart dünya kadınlar günü tarihçesi” “en güzel kadınlar günü sözleri” gibi sorulara cevap arıyor. İşte aradıklarınız...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi hayatını kaybetti. İşçilerin cenaze törenine 10.000’i aşkın kişi katıldı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMALARI NE ZAMAN BAŞLADI?

Bugün neredeyse tüm dünyada ses getiren eylemlere sahne olan 8 Mart'ın tohumları 1908 yılında, New York'ta 15 bin çalışan kadının daha kısa mesai süreleri, daha yüksek maaş ve seçme hakkı talep etmesiyle atılmıştı.

Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi 8 Mart'ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etmişti. Bu özel günü uluslararası hale getirme fikrini ortaya atan ilk kişi ise Clara Zetkin'di.

Kadınlar günü kutlamalarının ilk uluslararası etkinlikleri ise 1911'de, Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de düzenlendi. Dünya Kadınlar Günü'nün 100. yıldönümü de büyük organizasyonlarla kutlanmıştı.

TÜRKİYE’DE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Türkiye’de ise “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başladı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984’ten itibaren her yıl çeşitli örgütler tarafından “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlanmaya edilmektedir.

8 MART KADINLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE EN GÜZEL KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

Dünya kadınlar gününde, kadınlar günü ile ilgili en güzel kadınlar günü sözleri…

Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri evlatlar sayesinde olmuştur. Tüm kadınların ve özellikle cefakâr anaların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Bütün insanlar kadın ya da erkek olduklarına bakılmaksızın eşittir. Ve artık bunu anlamamızın vakti geldi de geçiyor.

Her kalp, Her duygu, Her mutluluk anı sensiz tamamlanmamıştır. Yalnızca bu dünyamı sen tamamlayabilirsin. Dünya Kadınlar Günün Kutlu olsun.

Sana dünyamı aydınlattığını söylemek istiyorum. Dünyanın en güzel kadınına. Dünya Kadınlar Günün Kutlu olsun.

Sen benim gözlerimden görebilseydin, bir kadının eşsiz bir mücevher olduğunu bilirdin. Dünya Kadınlar Günün Kutlu olsun.

Dünyanın zirvesinde özel ve benzersiz hisset. Bu senin günün. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

Her yılın her gününde 24 saat çalışan özel ortağıma, yalnızca her günün her saniyesinde sana minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun meleğim.

Harika bir insan ve harika bir arkadaşsın. İkisi de çok büyük bir nimet. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun arkadaşım.

Aşkın dünyamı aydınlatan alev gibidir! Sevgilim, aşkının hayatım boyunca parlamasını istiyorum… Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

Sen benim arkadaşım, ruhum, başarımdaki en büyük etkensin. Senin yerine kimseyi koyamam. Sen benim en kıymetlimsin anneciğim. Kadınlar Günün kutlu olsun.

ÜNLÜ DÜŞÜNÜRLERİN KADINLAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Ünlü düşünürlerin, filozofların kadınlar ile ilgili söyledikleri en anlamlı kadınlar günü mesajlarını sizler için derledik…

“Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına” Albert Einstein

“Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz, yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz” Soktrates

“Kadın öyle bir konudur ki, onu ne kadar incelersen incele her zaman yepyenidir” Tolstoy

“Bir erkeği eğitirseniz bir adamı eğitirsiniz.Bir kadını eğitirseniz, bir kuşağı eğitirsiniz” Brigham Young

“Kadın olmak acayip zor zanaat, başlıca erkeklerle uğraşmaya dayandığından“ Joseph Conrad

“Kadınlar hiçbir zaman erkekler kadar başarılı olamayacak çünkü arkalarında tavsiye veren karıları olmayacak.” Dick Van Dyke

“Aşkta, kadınlar profesyoneldir, erkekler ise amatör.” Francois Truffaut