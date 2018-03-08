Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP, CHP'nin seçim güvenliğini görüşmek üzere kurduğu heyetin randevu talebini kabul etmedi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay konuya ilişkin açıklama yaptı. Akçay, "CHP'nin oyunlarına ve oyalamalarına itibar etmiyoruz" dedi.

AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİLER

Bu arada CHP heyeti saat 12.00’de AK Parti grubunu ziyaret etti. CHP heyetinde grup başkanvekili Özgür Özel, Lale Karabıyık, Mehmet Bekaroğlu ve Uğur Bayraktutan bulunuyor.

CHP heyetini AK Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşmede, CHP’nin 8 partiyi ziyaret ederek hazırladığı seçim güvenliği raporu ele alınıyor.

CHP tarafından hazırlanan ve bugün Ak Parti’ye iletilen raporda sandıkların birleştirilmesine yönelik eleştirilerin yer aldığı ve bu maddenin kaldırılmasına yönelik bir öneri bulunduğu belirtildi.

Aynı apartmanda bulunan vatandaşların farklı sandıklara yönlendirilmesine yönelik bir itiraz bulunuyor.

Mühürsüz oy pusulalarına yönelik eleştiri raporda yer alıyor.

GÖRÜŞME SONRASINDA AÇIKLAMA

CHP-AK Parti ziyareti sonrasında açıklama yapıldı.

CHP heyetinden Özgür Özel şunları söyledi:

MHP 2019'dan sonra bu durumda olacak olabilir, ama biz kendilerini yok saymayı düşünmedik. Ama kendileri bu görüşmeyi Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapacağımız görüşmeyi kendilerince yeterli görmüş olacaklar ki böyle açıklama yaptılar. Biz kendilerini bir siyasi parti olarak yapılacak ilk seçime kadar göreceğimizi ifade etmek istiyorum.

Sayın Başkan'dan talep ettiğimiz bugün yapılması gereken komisyon toplantısının Pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü 8 siyasi partinin davet edilerek bir ülkedeki rejime demokrasi denmesi için iktidar yeterli değildir. Muhalefetin varlığı, eşit propaganda imkanlarına sahip olmasıyla mümkündür bu. Bunun için tüm siyasi partiler için öneri verdik.

Toplam 11 artı 7, toplam 18 maddeyi ve 8 siyasi partinin doğrudan Meclis’e davet edilerek görüşlerinin alınmasıyla ilgili ilkesel talebimiz oldu.

Mustafa Elitaş ise şu açıklamayı yaptı:

Türkiye 2016 yılı sonundan itibaren 15 Temmuz hain darbe girişimi Yenikapı ruhuyla birlikte Türkiye’nin birlik ve beraber olunmasının zorunlu olduğu ortaya çıktı. 2017’de yaptığımız çalışmalarla bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik. Muhalefet partilerinden destek gelmemişti. Hatta “bacadan girseler almayız” demişlerdi. Fakat bugün önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Muhalefet partisi bizden bir talepte bulundu.

Eğer samimi katkıda bulunacaksanız bu hafta Pazartesi günü saat 14:00’e kadar çalışmanızı yapın, iki siyasi parti değerlendiririz, AK Parti ve MHP olumlu bakıyorsa

AK Parti’nin evet dediğine MHP hayır derse olmaz. Bu uzlaşmanın mümkün olamayacağını, ittifak konusunun virgülüne kadar devam etmesini beyan ettik. Yaptığımız anlaşma gereğince anayasa komisyonunda görüşülen teklifin son 3 maddesi bitirilecek.

11 maddelik tekliflerini değerlendireceğiz, Pazartesi günü planladığımız gibi kanun görüşmelerine devam edeceğiz. Uzlaşma komisyonunda bulunan arkadaşlarımıza, CHP’nin getirdiği teklifi değerlendirme imkanını bulmuş olacak.

Diğer partilerin görüşmelerini zaten CHP almış. Biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli haline getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Kendilerine görüşlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile değerlendireceğiz.

SORU & CEVAP

SORU: SEMİH YALÇIN’IN AÇIKLAMASI VAR. “TEKLİF GELDİĞİ GİBİ AYNEN GEÇER” GİBİ. MHP RANDEVUYU DA REDDETTİ

ELİTAŞ: Eğer MHP ‘teklif aynen geçsin’ dersek teklif aynen geçer. Biz de aynen geçsin dersek geçer.

SORU: MECLİS İRADESİNE AMBARGO YORUMLARI YAPILIYOR…

ELİTAŞ: Meclis iradesine nasıl ambargo konulur? Zaten komisyonda son üç madde kaldı. Meclis iradesiyle ne alakası var o işin?

SORU: SEÇİM BARAJI GÖRÜŞÜLDÜ MÜ

ELİTAŞ: İttifak bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürüne sahip olmaları gerekir. İsterseniz onu görüşlerini açıkladıktan sonra bu konuyu değerlendiririz.

ÖZEL: Görüştüğümüz tüm siyasi partilerin üzerinde ortaklaştırdığı en önemli husus, seçim barajının sıfıra indirilmeli. İttifak yaptığınızda ortadan kalkıyor.

ELİTAŞ: Ezilmemek için uzlaşmak gerekir.

SORU: BBP’NİN İTTİFAKA İSMİYLE GİRMEMESİNE DAİR BİR YAKINMA VAR. DEĞERLENDİRMENİZ NEDİR?

ELİTAŞ: O konuyu bilmiyorum. Sayın Destici’nin açıklamasını da okumadım.