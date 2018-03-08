Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Cuma günü düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 8'i kadın 15 öğretmen gözaltına alınmıştı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen 8 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polisteki sorguları tamamlanan 7 öğretmen de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da FETÖ operasyonu, 7 öğretmen adliyeye sevk edildi
08.03.2018 - 12:58 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 eski öğretmen, polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Etiketler : samsun,fetö,öğretmen,gözaltı,
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