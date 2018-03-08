Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Cuma günü düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 8'i kadın 15 öğretmen gözaltına alınmıştı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen 8 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polisteki sorguları tamamlanan 7 öğretmen de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.