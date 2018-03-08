Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız hakkında kadınlara yönelik açıklamaları sebebiyle soruşturma başlattığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yıldız hakkında, kadınların dövülmesine yönelik açıklamaları nedeniyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Nurettin Yıldız hakkında soruşturma
08.03.2018 - 13:14 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kadınlara yönelik açıklamalarından dolayı Nurettin Yıldız hakkında, soruşturma başlattı.
Etiketler : Nurettin Yıldız,soruşturma,son dakika,
548910 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548910.aspx
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