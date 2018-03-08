Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız hakkında kadınlara yönelik açıklamaları sebebiyle soruşturma başlattığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yıldız hakkında, kadınların dövülmesine yönelik açıklamaları nedeniyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.