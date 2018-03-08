Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis’te icra edilen operasyonda mayına basan bir güvenlik korucusu şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyü bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında, PKK terör örgütü tarafından döşenen mayına basan güvenlik korucusu S. A. şehit oldu. Şehit olan A. için bugün saat 15.30’da İl jandarma Komutanlığında tören düzenleneceği belirtildi.