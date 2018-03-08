Bitlis’te icra edilen operasyonda mayına basan bir güvenlik korucusu şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyü bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında, PKK terör örgütü tarafından döşenen mayına basan güvenlik korucusu S. A. şehit oldu. Şehit olan A. için bugün saat 15.30’da İl jandarma Komutanlığında tören düzenleneceği belirtildi.
Bitlis'te kalleş tuzak: 1 şehit
08.03.2018 - 14:32 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haber Bitlis'ten geldi. Mayına basan güvenlik korucusu S. A. şehit oldu.
Etiketler : bitlis,haberler,son dakika,şehit,
548922 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548922.aspx
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