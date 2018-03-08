Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda yaptığı konuşmasına, tüm katılımcıları selamlayarak başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçenlere de teşekkürlerini sundu.



Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden ve tüm kadınları selamlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Myanmar'da, Türkistan'da, Filistin'de, dünyanın dört bir köşesinde mağdur, mazlum, muhtaç duruma düşmüş tüm kadınlarımıza Rabb’imden sabır ve ihsan niyaz ediyorum. Anneleri, babaları, eşleri, çocukları, yakınları gözleri önünde katledilen, ölümden beter muamelelere maruz bırakılan, istismar edilen tüm kadınların acılarını yürekten paylaşıyoruz. Tek bir mazlumun ahının dahi arşı titretmeye yeteceğine inanan insanlar olarak bu durum karşısında sessiz, tepkisiz kalmamız düşünülemez. Nitekim ülkemize sığınan ve çoğunluğu kadınlardan, çocuklardan, yaşlılardan oluşan 4 milyon mazluma, 7 yıldır kendi kardeşlerimizden ayrı tutmayacak şekilde sahip çıkıyoruz."

"Kadınlar, insanlığın öğretmenidir"

"Benim gözümde kadınlar, insanlığın öğretmenidir." diyen Erdoğan, aile içinde kadının kimi zaman görünen, kimi zaman görünmeyen belirleyici rolünün öğretmenlik vasfından geldiğine işaret etti. Kadınlarda güçlü bir sezgi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Öğretmenlik yetenekleriyle birleştiğinde ortaya elleri ayakları öpülesi analar, ömür boyu sırtımızı yasladığımız eşlerimiz, gözümüzün nuru kızlarımız çıkıyor." dedi.

"Afrin'e de en az 140-150 bin, belki 200 bin kişi geri dönecek"

Erdoğan, dayanışmanın ve birlikteliğin sadece burada kalmayacağını vurgulayarak, "İşte bakın bugün Afrin'de, az önce perdede izledik, o kızlarımızın, polislerimizin, şehitlerimiz ve şu anda Afrin'de savaşanlarımız, nasıl yürekleri var, değil mi? Hangi yürekle oraya gidiyorlar değil mi? O yürektir ki bakın bugün Afrin'de, salona gelirken neticeyi aldım. 'Durum nedir' diye sordum. Hamdolsun netice şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3089." dedi.

En önemli yerlerin tek tek düştüğüne dikkati çeken Erdoğan, "İnşallah Afrin de bitecek. Aynen Cerablus gibi. Orayı nasıl bitirip sahiplerine teslim ettiysek, 140 bin insan geri döndü, Afrin'e de en az 140-150 bin belki 200 bin kişi geri dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda 800 kilometrekareye yakın bir alanın Türkiye'nin kontrolü altında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Cerablus, 2 bin kilometrekareydi, kontrolümüze aldık. Burası da yaklaşık 2 bin kilometrekare. Bunun tamamını da inşallah kontrolümüz altına aldığımızda, Afrinli kardeşlerimiz gelip yerleşecek. Biz, işgal için girmedik. Biz, sadece teröristlerden buraları temizlemek için oradayız. İşimiz bittiği andan itibaren gerçek sahiplerine orayı teslim ederek, asıl görev alanımıza döneceğiz."

'Bir ölürüz, bin diriliriz'

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Erdoğan, "Şunu bilin, biz bir ölürüz, bin diriliriz ve bu yolda böyle gideceğiz." dedi.

'Kadınlara verilen en büyük ayrıcalık, annelik vasfıdır'

"Zaman zaman, kadın meselesi konuşulurken anne vurgusu yapmamızdan rahatsız olanların bulunduğunu biliyorum. Bunlarla karşı karşıya çok geldim. Halbuki Allah'ın kadınlara verdiği en büyük ayrıcalık, işte bu annelik vasfıdır." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Ailede kadın iyi bir öğretmense babanın eksiğini de okulun eksiğini de toplumun eksiğini de o giderir. Her bir kanalı ayrı bir sorun, ayrı bir adeta kanalizasyon haline dönüşmüş olan medyanın şerrinden evlatlarımızı, ailelerimizi ve milletimizi koruyacak olan ilk ve güçlü kalkan yine kadınlar, yine annelerdir.

Gerçekten de birileri ısrarla bizim validelerimizi, kadınlarımızı yanlış anlatmaya, yanlış göstermeye çalışıyor. Kadını annelik vasfından ayırmak demek, onun en büyük ayrıcalığını elinden almak, aynı zamanda tabii sıfatı olan öğretmenliğini de yok saymak demektir."

'20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye'de. Ne işin var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye'de. Ne işin var? 5 bin tır silah getiriyorsun, 2 bin kargo uçağıyla silah, mühimmat getiriyorsun. Kime karşı? 'DEAŞ'ı temizledik' diyorsun. Madem ki DEAŞ'tan burayı temizledin, şimdi bu silahlar burada niye, neden? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun?" diye konuştu.