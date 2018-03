Türkiye Gazetesi

Şişli'nin önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ilçedeki yaklaşık 5 bin kadının katılımıyla bir kutlama günü düzenledi. Şişli'de bir otelde düzenlenen etkinlik, Afrin'de şehit düşen askerler için saygı duruşuyla başladı. Kutlamada binlerce Şişlili kadına hitap eden Sarıgül, Kadınlar Günü'nün bu sene buruk geçtiğini belirterek, "Bu seneki kutlamada hüzünlüyüz. Çünkü Mehmetçik Afrin'de kahramanca mücadele veriyor, aileleri merak ve hasretle yollarını gözlüyor. Bu nedenle bu sene tüm şehitlerimizin annelerini yılın annesi olarak ilan ediyoruz. Dualarımız onlarla beraberdir" dedi.







Konuşmasında 2019 yerel seçimleri için yeniden Şişli'den adaylık sinyali veren Sarıgül, şunları söyledi: "Bugüne kadar Şişli'de birlikte unutulmaz hizmetlere imza attık, kalıcı eserler oluşturduk. İnşallah önümüzdeki günlerde bu birlikteliğimiz devam edecek. Sizin umutlu bakışlarınızı boşa çıkarmayacağım. Buradan size müjdeyi veriyorum; bu sene Şişli'de nişanımız var, önümüzdeki sene düğünümüz olacak. Unutmasınlar ki, dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşunu kimse engelleyemez. Şişli'de yeniden sevgi kazanacak."







"Kadınların iş dünyasında en önde olması lazım"



Kadına yönelik şiddete dikkat çeken Sarıgül, "Özellikle kadın cinayetlerinin olmadığı, kadınlarımıza baskının olmadığı, kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerine kavuştuğu bundan sonra yıllar olmasını arzu ediyorum. Artık televizyonlarda kadın cinayetlerini duymak istemiyoruz. Kadınlarımızın mutsuzluğunu duymak istemiyoruz. Kadın kimdir? Kadın bir anadır, ananın analığı bitmez. Annenin anneliği her zaman devam eder. Her hak ödenir ama anne hakkı asla ve asla ödenmez. Ama kadınlarımız konusunda bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi lazım. Bütün siyasi partilerimizin kadınlarımızla ilgili yapacağı çalışmaları planlaması lazım. Kadınların üzerinden hiç kimsenin siyaset yapmasını asla ve asla doğru bulmam. Kadınlarımız özellikle iş dünyasında en önde olması lazım" dedi.







"Kadınlarımızın mutluluğu, ülkemizin mutluluğudur"



Kadınlara yönelik birçok çalışma yaptıklarını belirten Mustafa Sarıgül, "Geçmişte belediye başkanlığı dönemimde çok önemli çalışmalar yaptım. O yaptığım çalışmalarda da kadınlarımıza çok büyük önem verdim. Kadınlarımızın mutlu olması inanın ki Türkiye'nin mutlu olmasıyla eşdeğerdir. Kadınlarımız mutluysa ev huzurludur. Çünkü evde tencereyi kaynatan kadınımızdır. O tencerede et mi kaynıyor dert mi kaynıyor en güzel kadınlarımız bilir. Kadınlarımız erkeklerimizle eşit olmalı, el ele, kol kola, omuz omuza olmalı ama kadın haklarına sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde değil her zaman kadınlarımızla beraber olmamız lazım. Kadınlarımızın mutluluğu çocuklarımızın mutluluğu dur. Kadınlarımızın mutluluğu evimizin mutluluğudur. Kadınlarımızın mutluluğu, ülkemizin mutluluğudur.