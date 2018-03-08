FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, aynı davada yargılanan, Murat Aksoy'un ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin bu davada, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Büşra Erdal'a ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davanın karar duruşmasında mahkeme, 21 sanığı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırdı.
Atilla Taş'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
08.03.2018 - 18:02 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada Atilla Taş, "FETÖ/PDY örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.
Etiketler : atillla taş,FETÖ,
548956 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548956.aspx
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