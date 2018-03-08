Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, aynı davada yargılanan, Murat Aksoy'un ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin bu davada, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Büşra Erdal'a ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davanın karar duruşmasında mahkeme, 21 sanığı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırdı.