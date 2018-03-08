Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İttifak teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.Kanun teklifi, aynı binada oturanlar farklı sandıklarda oy kullanabilecekler. Yüksek Seçim Kurulu görev ve yetkileri arttırılıyor.

Sandık Kurulu Başkanı kamu görevlisi olabilecek.

Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konabilecek. Kolluk güçleri, sandık Kurulu Başkanı, üyelerden birinin çağrısı veya seçmenin ihbarı üzerine sandık çevresine girebilecek. Siyasi partiler ittifak yaparsak milletvekili seçimine girmelerinin önü açılıyor. Seçimlere katılma yeterliliği olan taşıyan siyasi partiler seçimlere katılabilecek.

